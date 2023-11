Europese waakhonden ‘kijken kritisch’ naar nieuwe regels Meta

De Autoriteit Persoonsgegevens en de andere Europese toezichthouders voor privacy gaan samen “kritisch kijken” naar de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Facebook en Instagram. Gebruikers krijgen de afgelopen dagen een keuzemenu te zien. Ze moeten zo’n 10 tot 13 euro per maand betalen voor een abonnement zonder reclames, of accepteren dat de sociale media persoonlijke gegevens verzamelen voor advertenties. Ze kunnen niet naar hun tijdlijn zonder een keuze te maken.

De Europese privacywaakhonden hadden moederbedrijf Meta vorige week juist verboden om persoonlijke gegevens te verzamelen voor advertenties. Dat verbod geldt voor Nederland, de 26 andere EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Facebook en Instagram verzamelen allerlei gegevens over hun gebruikers, zoals woonplaats, leeftijd, opleiding en hobby’s. Ook houden de platforms bij naar wat voor berichten en filmpjes mensen kijken. Zo weten de sites haarscherp waar mensen in ge├»nteresseerd zijn. Ze kunnen heel gericht reclames laten zien en adverteerders hebben daar veel geld voor over.

De Autoriteit Persoonsgegevens kan niet zeggen hoelang het “kritisch kijken” zal duren, en welke mogelijkheden de toezichthouders hebben om in te grijpen. “Als je kijkt naar de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag zo’n keuze alleen als de gebruiker daadwerkelijk een keuzemogelijkheid geboden krijgt. Je moet kunnen weigeren zonder nadelige gevolgen. Of dat hier zo is, daar moeten we naar kijken”, zegt een woordvoerster van de Nederlandse toezichthouder.