Man opgepakt voor neersteken vrouw Amsterdam-Noord

De politie heeft donderdagochtend een man opgepakt op verdenking van het neersteken van een vrouw in de nacht van zondag op maandag in Amsterdam-Noord. Dat bevestigt een politiewoordvoerder na een bericht van Het Parool. Meer details over de verdachte en zijn relatie tot het slachtoffer zijn niet bekendgemaakt.

De vrouw werd meerdere keren gestoken aan de Meteorenweg, waarna ze wegvluchtte en hevig bloedend werd gevonden op de naastgelegen Klaprozenweg. Hoe het nu met de vrouw is kon de politiewoordvoerder niet zeggen.

In de woning van de vrouw aan de Meteorenweg werd diezelfde nacht ook brand gesticht. Of de verdachte hier ook mee te maken had, is nog niet bekend.