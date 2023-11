Tbs geëist voor dodelijke sprong met kinderen in de IJssel

Tegen een 39-jarige moeder is donderdag in de rechtbank in Zwolle zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor de moord op haar baby. Volgens het Openbaar Ministerie sprong de vrouw bewust met twee van haar kinderen in de IJssel bij Kampen, waarbij haar anderhalf jaar oude dochter om het leven kwam.

Saba M. vertelde de rechters dat ze op de middag van 13 oktober 2022 met haar vier kinderen de vissen en vogels wilde voeren op een industrieterrein in Kampen. Ze werd dicht bij de kade naar eigen zeggen licht in haar hoofd en raakte met dochters van anderhalf en van drie jaar oud te water. Beelden van een bewakingscamera waarop de val van de kade te zien is, zijn donderdag in de rechtszaal getoond. Volgens het Openbaar Ministerie is daarop duidelijk te zien dat haar twee oudste kinderen hun moeder proberen tegen te houden. Ze staan tussen haar en het water in.

“Het is geen ongeluk geweest, maar ze is opzettelijk met twee van haar kinderen het water in gestapt”, zei de officier van justitie. De baby overleed kort na het voorval in het ziekenhuis. De kans was groot dat ook haar 3-jarige dochter zou overlijden. Ook dat wordt de moeder verweten.