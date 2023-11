‘Gelukkige’ Beatrix hoopt nog eens terug te keren naar Cariben

Het bezoek van prinses Beatrix aan Curaçao en Aruba zit erop. De afgelopen dagen stonden in het teken van natuur, geschiedenis en initiatieven die het leven beter maken op de eilanden. Ze hoopt dat haar bezoek aan Curaçao en Aruba niet de laatste was aan het Caribische deel van Nederland.

“Het is altijd fijn hier. Als ik hier ben, ben ik meteen helemaal gelukkig”, sprak de 85-jarige prinses bij een ontmoeting met de pers. Ze vindt het “altijd enorm inspirerend” om alle mooie dingen en de enthousiaste inwoners van de eilanden te zien. Volgens haar werken zij “keihard om het hier mooi en goed te houden”.

Beatrix ziet een terugkeer, ondanks haar inmiddels hoge leeftijd, dan ook wel zitten. “Ja, dat blijft altijd wel een beetje een hoop.”

Beatrix kwam maandag aan op Curaçao en reisde donderdagochtend naar Aruba. Daar vond op vrijdagmiddag lokale tijd het laatste onderdeel van haar programma plaats, een bezoek aan het symposium van natuurorganisatie Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) over het herstel van ecosystemen op de eilanden. De prinses vliegt zaterdag terug naar Nederland.

Het symposium werd gehouden op de Universiteit van Aruba. De prinses was onder meer bij een panelgesprek over het werk dat wordt gedaan om de ecosystemen te beschermen op een natuurlijke manier. De organisatie was vereerd dat prinses Beatrix aanwezig was, zo werd haar verteld. Na afloop kreeg de prinses een schilderij van een geelvleugelamazone, een papegaaisoort en ook wel een ‘lora’ genoemd op het eiland. Eerder op de dag bekeek de prinses een aantal van deze groene vogels in het Parke Nacional Arikok.