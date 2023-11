Omtzigt: premier namens NSC hoeft niet op kieslijst te staan

NSC-leider Pieter Omtzigt sluit niet dat hij, als zijn partij de grootste wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen, iemand naar voren schuift als premier die niet op zijn kandidatenlijst staat. “Dat is een mogelijkheid, ja”, zegt hij in een vraaggesprek met Nieuwsuur. “Daar zijn we nog niet uit als partij.”

Omtzigt liet afgelopen week – na veel aandringen door andere partijen – weten dat hij in de Tweede Kamer wil blijven, ook als NSC de grootste partij wordt. Hij liet in het midden wie in dat geval wel het Torentje zou kunnen betrekken. Wel zei hij dat het niet voor de hand ligt dat een andere partij dan de grootste de premier levert.

In het gesprek met Nieuwsuur herhaalde Omtzigt dat de rol van de premier kleiner moet worden dan die in de jaren van Mark Rutte was. “Wij zijn de afgelopen twaalf jaar bestuurd vanuit het Torentje. Of vanuit het Catshuis, en dat is nog problematischer, omdat hij daar gewoon een paar ministers uitnodigde en dan besluiten nam.”

Omtzigt wil dat de Tweede Kamer een stevigere rol krijgt in de politieke besluitvorming. Een minderheidskabinet kan daarbij helpen, denkt hij, omdat een kabinet dan ook oppositiepartijen moet overtuigen om voor wetten te stemmen. Zijn directe concurrenten Dilan Yesilgöz (VVD) en Frans Timmermans (GroenLinks) hebben al gezegd daar weinig voor te voelen.