Ook Timmermans ziet niets in minderheidskabinet

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans ziet niets in een minderheidskabinet. Dat zegt hij in een interview met Trouw. Volgens de sociaaldemocraat heeft een kabinet een stabiele meerderheid nodig in de Tweede Kamer “als je een vaste koers wilt uitzetten die het land over meerdere jaren op een beter spoor kan zetten”.

Partijleider Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft herhaaldelijk gezegd wel wat te voelen voor een minderheidskabinet. Hij ziet dat als een mogelijkheid om het parlement meer invloed te geven. VVD-leider Dilan Yeşilgöz zei vrijdagavond al bij Op1 dat zo’n coalitie niet haar voorkeur heeft.

Als het aan Timmermans ligt, wordt na de verkiezingen een coalitie gesmeed die “het brede midden” vertegenwoordigt. “Omdat ik realistisch ben. Links heeft het in Nederland nooit alleen gekund. Rechts trouwens ook niet. Maar dan moet er wel bereidheid zijn in het midden om samen te werken.”

Timmermans vreest evenwel dat GroenLinks-PvdA in de oppositie belandt, als de partij niet de grootste wordt. De VVD gaat liever over rechts, en datzelfde proeft hij bij NSC. “Als ze om ons heen denken te kunnen, zullen ze weer om ons heen gaan”, concludeert hij.

In de jongste Peilingwijzer – een gewogen gemiddelde van I&O Research en Ipsos/EenVandaag – staat GroenLinks-PvdA op 21 tot 25 zetels. Daarmee staan de verenigde linkse partijen iets achter op NSC (25 tot 31 zetels) en VVD (26 tot 30 zetels).