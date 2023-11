Politie valt verkeerde huis binnen, gezin erg geschrokken

Op zoek naar een verdachte is de politie zaterdagavond in Schijndel (Noord-Brabant) het verkeerde huis binnengevallen. Daar was op dat moment een gezin met drie kleine kinderen aanwezig. Ze zijn allemaal erg geschrokken, zegt de politie. Die heeft excuses gemaakt.

De zoektocht was gericht op iemand van wie de aanhouding mogelijke risico’s zou opleveren. Daarom werd de inval gedaan door de aanhoudingseenheid van de politie. Die forceerde rond 20.30 uur de voordeur. “Al snel werd echter duidelijk dat we ons vergist hadden”, aldus de politie.

De politie betreurt zeer wat er is gebeurd en heeft “uiteraard” excuses aangeboden. “Wij staan ook in nauw contact met hen over de verdere afhandeling. Hoe heeft kunnen gebeuren dat de verkeerde woning werd betreden, wordt uiteraard nader uitgezocht.”

Over de gezochte persoon kan de politie verder niets zeggen. Hij is nog niet aangehouden.