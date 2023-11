Europees F-16 trainingscentrum voor Oekraïners in Roemenië geopend

In Roemenië is maandag het Europees trainingscentrum (EFTC) geopend waar onder anderen Oekraïense piloten worden opgeleid om met de F-16 te vliegen. Het laat zien hoe de inspanningen de afgelopen jaren zijn veranderd om de Europese samenwerking op defensiegebied te intensiveren, zei demissionair minister Kajsa Ollongren (Defensie) bij de opening.

Het EFTC is gevestigd op vliegbasis Fetești in het oosten van Roemenië. Daar wordt samengewerkt met F-16 fabrikant Lockheed Martin die de trainingen gaat verzorgen. Nederland levert achttien F-16 gevechtsvliegtuigen, de eerste vijf zijn al gearriveerd. Samen met Denemarken nam Nederland dit jaar het voortouw bij de training van Oekraïense vliegers.

“Het is een multinationale inspanning, samen met de industrie, om de Europese veiligheid te versterken. Om het luchtruim te beveiligen. Voor mij is dit een voorbeeld van toekomstige defensiesamenwerking”, aldus Ollongren. “Want geen enkel Europees land kan voor zijn eigen veiligheid zorgen. We moeten samenwerken.”

De verwachting is dat begin volgend jaar de eerste Oekraïners in Roemenië worden opgeleid. Er kunnen ook vliegers en technisch personeel van andere NAVO-landen worden opgeleid. Meerdere westerse landen hebben toegezegd F-16’s te zullen leveren voor het trainingscentrum. In veel NAVO-landen wordt het vliegtuig vervangen door de F-35.