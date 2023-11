OM: doden man bij liquidatiepoging valt hem niet aan te rekenen

Het Openbaar Ministerie vindt dat een man die in maart 2022 een 27-jarige man doodschoot die hem wilde liquideren, uit noodweer handelde. Het valt hem dus niet aan te rekenen, zo schetste de officier van justitie bij de rechtbank in Utrecht. Het OM omschreef de schietpartij op een parkeerplaats na afloop van een feest in Vinkeveen als een “wildwesttafereel”.

Valengino M. werd opgewacht door het latere slachtoffer en zijn kompaan, die de auto bestuurde. Op beelden van onder meer een dashcam en beveiligingscamera’s was te zien hoe de schutter zijn doelwit spot, achter hem aanrent en op hem schiet. Hij mist, het wapen lijkt vervolgens te weigeren en daarop begint hij met het wapen op M. in te slaan.

Er ontstaat een chaotische situatie, waarin de 27-jarige man terugrent naar de auto, om een ander wapen te pakken. In eerste instantie rijdt de auto weg, maar later komt deze weer terug en hangt de schutter vanaf de achterbank uit het raam om de gewonde M. weer onder vuur te nemen. M., die onder meer een schedelbasisfractuur en breuken in het onderbeen heeft, schiet terug. Hij raakt de 27-jarige man die overlijdt.

De vraag die centraal staat, is of M. uit noodweer handelde. Wat het OM betreft, is dat het geval. M. kon zich niet op een andere manier verdedigen dan door terug te schieten. Ook kon hij, door zijn verwondingen, niet vluchten, stelt justitie en daarom vraagt het OM om M. te ontslaan van rechtsvervolging. Het blijft onduidelijk hoe M. zelf aan een wapen kwam. Mogelijk is dat hem tijdens de aanval aangereikt door iemand die bij hem in de buurt was.

Het OM zei maandag dat de exacte achtergrond van de schietpartij onbekend is gebleven. Volgens media als NU.nl en Het Parool behoorde M. tot de kring van crimineel Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. Justitie noemde de schietpartij buitengewoon schokkend. Zo is een omstander in zijn been geraakt en hebben de nabestaanden van de 27-jarige ook een “enorm verlies” geleden. De vriendin van de man was destijds hoogzwanger.

De man die de auto bestuurde waarin de 27-jarige man zat, kreeg eerder al een celstraf van veertien jaar opgelegd voor zijn rol in de mislukte liquidatie. De rechtbank doet in de zaak tegen M. op 27 november uitspraak.