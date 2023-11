Wilders ziet minderheidskabinet niet zitten

PVV-leider Geert Wilders sluit een minderheidskabinet niet uit, maar dat heeft niet zijn voorkeur. “Een minderheidskabinet is niet stabiel”, zei hij in een interview met Nieuwsuur.

Ook een gedoogconstructie sluit Wilders niet uit, maar dat heeft evenmin zijn voorkeur. Hij schetst een situatie waarbij het kabinet bij wijze van spreken in de ene week met een voorstel komt om de migratie aan banden te leggen, waar de PVV voor is, en in een andere week met een stikstofwet komt waar de PVV niets van wil weten. “Laat je dan een kabinet vallen?” stelde hij de retorische vraag.

Wilders wil “heel graag meeregeren”, maar wel als volwaardige partner, herhaalde hij.

In juli 2010 sloten VVD en CDA een gedoogakkoord met de PVV. Nog geen twee jaar later verbrak Wilders die samenwerking. Hij was tegen de bezuinigingen die VVD en CDA wilden doorvoeren.