Zeer zware avondspits verwacht door onweer en hagel

Volgens Rijkswaterstaat kunnen automobilisten dinsdagavond, door verwacht onweer en hagel, een zeer zware avondspits verwachten. Door de weersomstandigheden rond de spits zal de reistijd naar verwachting langer zijn dan normaal. Rijkswaterstaat waarschuwt dat er bij incidenten snel files kunnen ontstaan, “ook op trajecten waar je het niet verwacht”. Mogelijk staat er in de avond tot wel 600 kilometer file.

Weerbureau Weeronline meldt dat het ’s avonds flink kan gaan regenen, met lokaal kans op onweer of hagel. Ver in het noordoosten van het land blijft het naar verwachting droger. Later op de avond en in de nacht klaart het geregeld op. Temperaturen dalen naar 8 tot 10 graden, lokaal kan het 5 graden worden.