Automobilist kan volgend jaar automelding bij schoolzone krijgen

Vanaf volgend jaar kunnen automobilisten in heel Nederland een digitale melding krijgen als ze afrijden op een schoolzone, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uit een proef, vorig jaar gedaan in onder meer Amsterdam en Rotterdam, blijkt dat ruim de helft van de automobilisten langzamer en alerter rijdt in een schoolzone na een waarschuwing via een navigatieapp. De mogelijkheid wordt nu landelijk ingevoerd: in de loop van 2024 wordt schoolinformatie beschikbaar voor alle autofabrikanten of ontwikkelaars van navigatieapps.

Automobilisten kregen een gesproken bericht of een melding dat ze een schoolzone naderden. Ruim twee derde van de 3500 ondervraagden vond deze melding nuttig, aldus het ministerie. In de proef kregen gebruikers van de apps van de ANWB, Be-Mobile en Tripservice een melding. Door de gegevens beschikbaar te stellen, zou bijvoorbeeld ook Google Maps de meldingen kunnen geven.

Wanneer de schooldag begint of eindigt “krioelt het van de ouders en kinderen rondom elke school”, zegt demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur). “Als mensen hun rijgedrag aanpassen door een alarm dat ze krijgen in hun auto, zijn ze extra scherp en daarmee wordt de kans op ongelukken kleiner.”