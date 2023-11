Waarschuwingsschoten bij oppakken overvallers, onder wie 14-jarige

De politie heeft woensdag na een achtervolging drie verdachten, onder wie een 14-jarige jongen uit Schiedam, opgepakt voor een gewapende overval in Roosendaal. Bij de aanhouding zijn meerdere waarschuwingsschoten gelost, meldt de politie. De twee andere verdachten zijn een 28-jarige Rotterdammer en een 27-jarige man uit Schiedam.

De overval op een winkel aan de Rucphensebaan werd rond 16.00 uur gemeld. De daders gingen ervandoor met een auto, waarna de politie hen met onder meer een helikopter achtervolgde. In de buurt van de Vioolstraat in Etten-Leur werd de auto aan de kant gezet en zijn de drie aangehouden, waarbij agenten waarschuwingsschoten losten. Een vierde verdachte kon ontkomen.

In de auto is een vuurwapen gevonden. Volgens BN DeStem was de overval bij een pand met daarin twee ondernemingen die actief zijn in de scheepvaartsector. Niemand raakte bij de overval gewond.

De politie denkt te weten wie de vierde persoon is en roept hem op zich te melden op het politiebureau.