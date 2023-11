Afgelopen dagen weer bijna 40 uithalers gepakt op Maasvlakte

Tussen 12 en 16 november zijn bij containerterminals op de Maasvlakte in totaal 39 uithalers aangehouden. De douane en de zeehavenpolitie pakten de mannen (tussen de 16 en 55 jaar) op. Ze worden verdacht van het uithalen van drugs of betrokkenheid daarbij.

Onder de verdachten zijn twee vrachtwagenchauffeurs, meldt de zeehavenpolitie op X.

Met grote regelmaat worden in de Rotterdamse haven (en ook in die van Vlissingen) uithalers gepakt. In het weekend van 4 en 5 november bijvoorbeeld zijn op de Maasvlakte bij Rotterdam zeventien uithalers aangehouden, onder wie drie minderjarigen van 15 en 16 jaar.