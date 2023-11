Marcouch: Aanloop naar verkiezingen is saai, kan veel feestelijker

De periode in de aanloop naar de verkiezingen is nu vooral saai en helemaal niet uitnodigend voor mensen die toch al niet van plan zijn om te gaan stemmen. Ook voor jongeren die voor het eerst mogen stemmen, is het niet erg spannend. “Stemmen en verkiezingen moeten een feest van de democratie worden. Met ludieke acties, muziek, verrassende evenementen. Dat helpt mee om kiezers enthousiast te maken”, vindt Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. Arnhem heeft er de laatste weken alles aan gedaan om het lage opkomstcijfer in de Gelderse hoofdstad te verbeteren.

Marcouch gaf zelf het voorbeeld van een spannende act: vorige week daalde hij af langs de buitenmuur van de Eusebiuskerk, terwijl hij ondertussen een rondje rood inkleurde. “Het was best spannend ja, dat abseilen”, geeft hij toe. “Maar belangrijker is dat het de tongen heeft losgemaakt. Twee buitenlanders die deze week bij mij op bezoek kwamen, waren in hun taxi meteen ingelicht over de actie. Op een democratiefeestje dat we hadden georganiseerd in de Eusebiuskerk kwamen honderden jongeren. Zo moet het: niet betuttelen, hou het luchtig.”

Marcouch heeft op een aantal middelbare scholen in Arnhem gepraat over de verkiezingen. “Ik merkte dat er best veel jongeren zijn die nu al denken dat hun stem toch geen zin heeft. We hebben gepraat over wat ze belangrijk vinden en hoe ze daar invloed op kunnen uitoefenen door te kiezen.” Maar hij ontdekte ook dat meer jongeren dan gedacht heel goed weten wat ze willen, ook degenen die nog te jong zijn om te stemmen. “Die groep wordt helemaal vergeten in de campagnes, maar zij zijn wel de stemmers van de toekomst. Onze keuzes nu vormen het land waarin zij straks leven. Zij moeten meer aandacht krijgen, voordat ze al voor ze beginnen ge├»nfecteerd zijn met het idee dat stemmen geen zin heeft.”

Tevreden is de Arnhemse burgemeester over de proefstemlokalen. Daar kunnen Arnhemmers tot woensdag oefenen met hoe ze hun stem moeten uitbrengen. “Daar maken velen elkaar op attent, merken wij. Ik sprak vandaag nog een nieuwe Nederlander, die niet wist dat kiezen hier heel anders gaat dan in zijn land van herkomst.”

Marcouch hoopt dat de opkomst in Arnhem woensdag op zijn minst gelijk is aan het landelijke gemiddelde, en liefst erboven. “Volgens mij zijn helemaal niet zoveel mensen afgehaakt, maar je moet ze een beetje aandacht geven en helpen. Stemmen is belangrijk voor het burgerschap. We zijn allemaal burgers en we moeten samen zorgen voor onze collectieve samenleving.”