Jetten probeert links én rechts nog zieltjes te winnen

D66-leider Rob Jetten hoopt met de verkiezingen in zicht nog kiezers af te snoepen van electorale concurrenten op links én rechts. Een stem op GroenLinks-PvdA is volgens hem “een verloren stem” omdat die partij toch niet de grootste wordt. Maar hij mikt ook op liberalen met hart voor het klimaat, en waarschuwt hen dat zij met een stem op de VVD “de PVV er gratis bijkrijgen”.

Waar D66 bij de vorige verkiezingen mede dankzij strategische stemmen op de linkerflank het beste verkiezingsresultaat uit haar geschiedenis behaalde, dreigt de partij nu zelf veel kiezers kwijt te raken aan GroenLinks-PvdA. Die staan hoog in de peilingen, terwijl D66 twee derde van haar huidige Kamerzetels dreigt te verliezen.

Maar de samenwerkende linkse partijen gaan een kabinet over rechts met daarin mogelijk ook de PVV niet stoppen, waarschuwt Jetten in een gesprek met RTL Nieuws. Volgens hem ligt de oplossing straks aan de formatietafel juist in het midden en komt die er alleen met een sterk D66.