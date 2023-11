Ook in Middelburg problemen met bezorging stempassen

Tientallen inwoners van de gemeente Middelburg hebben in de afgelopen dagen een nieuwe stempas aangevraagd omdat die van hen niet was bezorgd. De gemeente kwam het probleem op het spoor doordat relatief veel mensen uit een bepaalde straat om een vervangende pas kwamen vragen, legt een woordvoerder uit. “Uit gesprekken met hen bleek dan dat veel buren ook niks hadden ontvangen. We denken dat de stempassen in een aantal straten niet of slecht zijn bezorgd.”

Inwoners van de Zeeuwse gemeente konden tot en met afgelopen vrijdagavond digitaal een nieuwe stempas aanvragen. Ook kunnen ze daarvoor tot dinsdag 12.00 uur terecht op het stadskantoor in Middelburg.

De gemeente heeft bij PostNL nagevraagd hoe het probleem is ontstaan en om welke aantallen het precies gaat. In Middelburg wonen bijna 38.000 stemgerechtigde mensen. Nu zich tientallen inwoners bij de gemeente hebben gemeld, lijkt het probleem relatief mee te vallen, zegt de woordvoerder. “Maar één stempas verkeerd of niet bezorgd is er al een te veel.”

Ook in de gemeente Noordoostpolder ging het mis met de bezorging van de stempassen. Daar lag het probleem bij de drukker van de passen. Zeker 666 inwoners van de Flevolandse gemeente hebben een vervangende stempas aangevraagd.