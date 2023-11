VVD in Groningen doet aangifte van gestolen campagnemateriaal

De VVD-afdeling in de provincie Groningen gaat bij de politie aangifte doen van diefstal en vernieling van campagnemateriaal. Volgens David Jan Meijer van het Groningse campagneteam worden op grote schaal spandoeken en sandwichborden gestolen of kapot gemaakt. “Het is veel erger dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. We worden nu geteisterd door diefstal en vernielingen.”

De VVD’er heeft geen exacte cijfers. “Maar de signalen komen uit de hele provincie. We hebben als campagneteam gezegd: de maat is nu vol. We willen de campagne graag positief houden. Maar we moeten nu ook een streep trekken”, aldus Meijer. De Groningse VVD-afdeling stapt daarom naar de politie.

“Het is ontzettend vervelend dat er mensen zijn die het harde werk van lokale vrijwilligers op deze manier teniet willen doen”, aldus Meijer, die zegt dat de lokale VVD-kandidaten hun eigen campagnemateriaal betalen. “Veel vrijwilligers zijn al weken bezig om spandoeken en borden te plaatsen, vaak op eigen kosten, en worden al vaak binnen een week geconfronteerd met vernielingen, bekladdingen of de diefstal ervan.”

De VVD’er heeft geen idee waardoor dit komt. “Ik kan dit niet verklaren. Zo gaan we in Groningen niet met elkaar om.” Volgens Meijer hebben ook andere partijen in de provincie te maken met vernieling en diefstal van campagnemateriaal.