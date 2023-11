Aantal boosterprikken corona loopt op, vooral door zeventigers

Het aantal mensen dat een boosterprik tegen het coronavirus heeft gehaald, is opgelopen tot 1.833.139. Dat betekent dat ruim 270.000 mensen in de afgelopen week de extra inenting hebben gekregen, iets minder dan de weken ervoor. De nieuwe vaccinatieronde is bedoeld om de afweer tegen het virus te versterken voor de herfst- en wintermaanden.

De vaccinatiegraad stijgt vooral onder zeventigers. Van de mensen die zijn geboren tussen 1944 en 1948 is bijna de helft inge├źnt. Vorige week was dit 35 procent en de week daarvoor 19 procent. In dezelfde periode steeg de vaccinatiegraad onder mensen die geboren zijn tussen 1949 en 1953 van 14 procent naar 23 procent. In andere leeftijdsgroepen liep het aantal inentingen ook op, maar niet in zo’n tempo.

De vaccinatie begon met mensen van 60 jaar en ouder. In die groep is inmiddels 34,1 procent gevaccineerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week was dit 28,9 procent.

Ook andere groepen kunnen de boosterprik krijgen, bijvoorbeeld mensen van 18 tot en met 59 jaar die het syndroom van Down hebben of een ernstige afweerstoornis. Zij lopen een groter risico als ze besmet raken met het coronavirus. Ook zorgmedewerkers en zwangere vrouwen kunnen de prik krijgen, net als mensen die zelf geen risico lopen maar een kwetsbaar gezinslid hebben.

Ongeveer 7,5 miljoen mensen komen in aanmerking voor de vaccinatie. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht op basis van eerdere rondes dat ongeveer 4 miljoen mensen daadwerkelijk de prik laten zetten. De campagne loopt tot eind december.

De vaccinatieronde wordt gehouden omdat het coronavirus in het najaar en de winter sneller rondgaat. Het is niet bekend hoeveel mensen nu besmet zijn, het grootschalige testprogramma is gestopt. Het RIVM houdt de verspreiding nog wel in de gaten door virusdeeltjes in het rioolwater te meten. Daarin is de afgelopen weken een flinke toename te zien. De concentraties zijn gestegen naar het hoogste niveau sinds begin april. In de ziekenhuizen liggen meer dan 550 mensen die het virus onder de leden hebben. Die bezetting was begin april voor het laatst zo hoog.