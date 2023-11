Hoogwater verdwijnt in december uit uiterwaarden

De ondergelopen uiterwaarden en lage kades langs de grote rivieren zullen in december weer droogvallen. Dat verwacht Rijkswaterstaat. In de eerste week van december is de waterstand van de Rijn bij Lobith gezakt van ruim 13 meter boven NAP naar minder dan 11 meter boven NAP. Dan zijn er voor zover te voorzien valt geen overstromingen meer.

De Rijn bereikt dinsdagavond een topstand. Net achter de grens met Duitsland stroomt dinsdag 4,6 miljoen liter water per seconde Nederland binnen. Maar volgens een waterbeheerder van waterschap Rijn en IJssel is dat wel veel, maar niet alarmerend. De dijken langs de rivieren kunnen tegenwoordig wel drie of vier keer zoveel water per seconde aan. Het gebeurt overigens niet vaak dat dergelijke hoge waterstanden zich al in november voordoen. Vaker gaat de waterstand rond de kerstdagen omhoog.

In veel gebieden in Nederland is het nog steeds kletsnat door de vele regen die valt. Met name in Noord-Holland en het noorden van het land draaien alle gemalen volop om wateroverlast tegen te gaan en om landerijen droog te malen. Dijken en keringen zijn doorweekt en worden scherp in de gaten gehouden.