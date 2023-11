Aboutaleb over zege Wilders: hier past een felicitatie bij

“Als democraat past het mij om de winnaar te feliciteren, dat is toch de heer Wilders geworden. Hij heeft blijkbaar een behoorlijk deel, bijna een derde, van de kiezers aangesproken. Dat is niet zomaar iets, daar past een felicitatie bij.” Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb bij de uitzending van de verkiezingsavond van RTL Nieuws.

De PVV van Wilders staat bij de exitpoll van Ipsos, in opdracht van NOS en RTL Nieuws, op 35 zetels en wordt daarmee ruimschoots de grootste partij in de Tweede Kamer. Aboutaleb complimenteerde ook de lijsttrekkers Frans Timmermans GroenLinks-PvdA (25 zetels) en Pieter Omtzigt (NSC) die in de peiling op 20 zetels staat. “Dat is ook zeker een felicitatie waard”, aldus de burgemeester.

Aboutaleb gaf de lijsttrekkers nog een advies mee. “Verschiet je kruit vanavond niet, ga een nachtje slapen.”