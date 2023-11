Bijna kwart van Amsterdammers heeft gestemd

Bijna een kwart van de kiesgerechtigde Amsterdammers heeft tot 13.00 uur een stem uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen. De gemeente meldt dat het voorlopige opkomstpercentage 23,3 procent is.

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was het opkomstcijfer op hetzelfde tijdstip 36 procent. Dat percentage lag toen wat hoger omdat er toen ook op de twee voorafgaande dagen gestemd kon worden. Bij de landelijke verkiezingen in 2017 was het opkomstpercentage om 13.00 uur 25,1 procent.

Woensdag kan er nog tot 21.00 uur gestemd worden.