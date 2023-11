Chris Stoffer ‘verwonderd over enorme trouw’ van SGP-stemmer

Partijleider van de SGP Chris Stoffer is “verwonderd over de enorme trouw” van zijn achterban, zegt hij op X in een eerste reactie op de exitpolls van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. Daarin haalt de SGP 3 zetels.

“Voor de SGP lijkt zich opnieuw een stabiel beeld af te tekenen”, aldus Stoffer. Verder heeft hij het over “grote politieke verschuivingen”. Hij feliciteert PVV, NSC, GroenLinks-PvdA en de BBB met hun zetels. Volgens de exitpolls wordt de PVV de grootste, met 35 zetels.

De streng gereformeerde SGP is sinds 2010 met 3 zetels vertegenwoordigd in de Kamer en lijkt die ook onder de nieuwe politiek leider Stoffer te behouden.

De SGP neemt bij het aantreden van de nieuwe Tweede Kamer afscheid van Kees van der Staaij, die er 25 jaar op heeft zitten als parlementariër en bijna 14 jaar als fractieleider.