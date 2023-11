Den Haag heeft al meer dan 62.000 stemmen uit buitenland binnen

Bij de gemeente Den Haag waren dinsdag 62.808 stemmen uit het buitenland binnengekomen. Dat is zo’n 60 procent van de meer dan 100.000 Nederlanders in het buitenland die staan geregistreerd als kiezer. Woensdag zijn er volgens een woordvoerster ook nog “zakken vol” stembiljetten binnengekomen in Den Haag, waar de stemmen uit het buitenland worden geregistreerd.

Op sociale media beklagen enkele kiesgerechtigden uit het buitenland zich erover dat hun stempapieren niet op tijd aankomen bij het briefstembureau in Den Haag. De biljetten moesten daar woensdag uiterlijk om 15.00 uur binnen zijn. De gemeentewoordvoerster zegt dat niet duidelijk is hoeveel mensen met dit probleem te maken hebben. “Maar alle mensen die dit kenbaar hebben gemaakt, krijgen van ons een antwoord.”

Op X zegt de gemeente in een reactie op mensen die zich hierover uitspreken dat ze voor het bezorgen en ontvangen van stemdocumenten uit het buitenland afhankelijk is van buitenlandse en binnenlandse postbedrijven. “Daar hebben we geen invloed op.”

Kiesgerechtigden in het buitenland konden de stempapieren ook via de Nederlandse ambassade of het consulaat in hun woonland naar Den Haag laten opsturen. “Die maken gebruik van diplomatieke post en dan gaat het sneller”, zegt de woordvoerster van de gemeente. Stembiljetten die via diplomatieke weg zijn verzonden, kunnen nog tot maandag om 17.00 uur worden meegeteld.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 brachten ruim 63.000 van de toen bijna 93.000 Nederlandse kiesgerechtigden in het buitenland hun stem uit. Dat was een opkomst van ongeveer 68 procent.