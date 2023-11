In de gemeente Utrecht had rond 19.35 uur 73,3 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Even voor 17.00 uur was de opkomst nog iets meer dan 48 procent in de Domstad.

Volgens onderzoeksbureau Ipsos had om 17.45 uur de helft van alle kiesgerechtigden in Nederland gestemd. De stemlokalen zijn nog open tot 21.00 uur.

In de studentenstad Wageningen had om 18.00 uur 64 procent van de kiezers zijn stem uitgebracht.