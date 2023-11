Onjuiste berichten circuleren op sociale media over 2 vakjes rood

Er gaan op sociale media berichten rond dat mensen die gaan stemmen op GroenLinks-PvdA in het stemhok twee bolletjes rood moeten maken in plaats van een. “Niet juist”, waarschuwt het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag desgevraagd. “Voor een geldige stem moet je één bolletje rood kleuren”, aldus het ministerie in een verklaring.

Op WhatsApp, X en andere sociale media gaan berichten in meerdere varianten rond. Zo schrijft iemand: “Wil je #GroenLinks-PvdA stemmen vandaag? Let dan goed op dat je twee bolletjes rood moet kleuren. Dit i.v.m. de gecombineerde lijst.” Bij deze Tweede Kamerverkiezingen vormen GroenLinks en de PvdA één lijst.

Het ministerie waarschuwt echter: “Als je twee bolletjes rood kleurt, is je stem ongeldig. Deze bewering is dus onjuist. Je stem is alleen geldig als je één bolletje rood kleurt.” De berichten op sociale media lijken erop gericht mensen te misleiden, zodat ze een ongeldige stem uitbrengen.