Opkomst in Rotterdam blijft wat achter bij andere grote steden

De opkomst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in Rotterdam blijft wat achter bij andere grote steden. Om 20.30 uur had iets meer dan 63 procent van de kiezers van de havenstad een stem uitgebracht. In Amsterdam was het opkomstpercentage op datzelfde tijdstip 69 procent, in Utrecht 78 en in Den Haag 68 procent. De stembureaus in Nederland blijven nog open tot 21.00 uur, waarna het tellen van de stemmen begint.

Zowel bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar (38,9 procent) als bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten eerder dit jaar (42,5 procent) scoorde de havenstad in de laagste regionen wat betreft de opkomst. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 kwam 67,7 procent van de Rotterdamse kiezers opdagen, tegen 78,7 procent in heel Nederland.

Rotterdam waarschuwt kiezers om geen twee vakjes rood te kleuren bij de lijstcombinatie GroenLinks-PvdA. Op sociale media staan berichten dat mensen die op die partij willen stemmen twee bolletjes moeten inkleuren. “Maar dat is niet juist. Voor een geldige stem moet je één bolletje rood kleuren”, waarschuwde ook het ministerie van Binnenlandse Zaken.