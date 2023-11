Ruim 70 procent van kiezers in gemeente Groningen heeft gestemd

In de gemeente Groningen had om 19.00 uur 70,4 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht, meldt de gemeente. Dat is iets minder dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen voor corona, in 2017, toen op datzelfde tijdstip 74 procent van de kiesgerechtigde Groningers zijn gang naar de stembus had gemaakt.

Ook andere gemeenten meldden om 19.00 uur hun tussentijdse opkomstpercentage. In de Zeeuwse gemeente Hulst had tot dan toe 66,7 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht. Dat is iets meer dan in 2017, toen het opkomstpercentage in Hulst om 19.00 uur bijna 66 procent was. In het Friese Opsterland had tot 19.00 uur bijna 70 procent van de kiesgerechtigden gestemd.

De gemeenten Heerlen en Meierijstad delen de opkomstpercentages tot 18.00 uur. In Heerlen in Limburg had tot die tijd 52 procent van de kiesgerechtigde inwoners gestemd, in het Brabantse Meierijstad was dat bijna 60 procent.