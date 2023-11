Mensen die willen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben hier nog een half uur de tijd voor. Om 21.00 uur sluiten de stemlocaties en begint het tellen van de stemmen.

In Nederland kan woensdag gestemd worden op ruim 9800 locaties. Nederland telt zo’n 13,3 miljoen kiesgerechtigden. Dat komt neer op 91 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder. Ruim de helft van deze groep is 50 jaar of ouder. Bijna 500.000 jongeren mogen voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamer.