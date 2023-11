Yeşilgöz: Wilders moet nu kijken of hij meerderheid kan krijgen

Het voortouw ligt na deze verkiezingen bij PVV-leider Geert Wilders, zegt VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Hij zal moeten kijken of hij een meerderheid voor elkaar kan krijgen. Of hij daarbij op de VVD kan rekenen, is nog steeds onduidelijk. Anders dan haar voorganger sloot Yeşilgöz samenwerking met de PVV niet uit, maar ze zei eerder niet in een kabinet onder leiding van Wilders te willen stappen.

Gevraagd naar haar opmerkingen hierover in de campagne, zegt de VVD-leider op verkiezingsavond dat ze nog steeds niet ziet hoe Wilders een meerderheid kan vormen, ondanks de 35 zetels die zijn partij straks waarschijnlijk heeft in de Tweede Kamer.