Acteur en regisseur Helmert Woudenberg (78) overleden

Acteur, regisseur en toneelschrijver Helmert Woudenberg is donderdag plotseling overleden. Dat heeft zijn zoon aan het ANP laten weten. Woudenberg (78) zat midden in een theatertournee met het toneelstuk Blind. Hij overleed aan een hartaanval.

Woudenberg werd op 15 februari 1945 geboren in het Duitse dorp Elspe. Hij was de kleinzoon van NSB-leider Hendrik Jan Woudenberg en de zoon van Jan Woudenberg, die diende bij een Nederlandse eenheid van de Waffen-SS en sneuvelde kort voor zijn geboorte in Polen. Over deze achtergrond speelde hij in 2004 een voorstelling van zijn jeugdvriend Ischa Meijer, die als kind het kamp Bergen-Belsen overleefde.

Woudenberg was een van de oprichters van Het Werkteater, een vernieuwend theatercollectief. Hij werd bekend door zijn rol in Blue Movie (1971), maar speelde in vele theatervoorstellingen, tv-series en films.