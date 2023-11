Bontenbal heeft kater van uitslag: had op minder slecht gehoopt

CDA-leider Henri Bontenbal heeft een kater overgehouden aan de slechte verkiezingsuitslag van zijn partij. “Ik had gehoopt dat het minder slecht zou zijn”, geeft hij toe. Het CDA komt volgens de jongste prognose straks met vijf zetels in de Tweede Kamer, dat zijn er nu nog vijftien.

De nederlaag kwam niet als een verrassing, maar doet daarom niet minder pijn, zegt Bontenbal. Bij elke verloren zetel hoort voor hem ook de naam van een collega die niet meer in de Kamer komt. Er is dan ook geen taart bij het CDA, maar wel “goede moed”, zegt Bontenbal. Hij ziet “een partij die zin heeft om door te gaan”.

Voor een analyse van de monsterzege van de PVV vindt Bontenbal het nog te vroeg. “Ik moet eerst snappen waar die winst vandaan komt”. Hij denkt aan een “complex van factoren”, waaronder onvrede over het beleid van de kabinetten-Rutte, maar ook strategisch stemmen. Daar heeft ook het CDA last van gehad, denkt hij.

D66 wees direct naar de VVD, die de PVV groot zou hebben gemaakt door regeren met de partij van Geert Wilders niet langer uit te sluiten. Na enig aandringen zegt Bontenbal dat dit “natuurlijk ook wel even door mijn hoofd” is geschoten. “Welke strategische keuzes zijn daar gemaakt, hebben ze de PVV niet heel erg het zadel in geholpen? Maar het is wel eerst míjn taak om eerst naar mijn eigen partij te kijken.”

Bontenbal herhaalt dat hij niet met de PVV in een coalitie zal stappen. Hij zei dat voor de verkiezingen al, en blijft daarbij. Hij noemt het desgevraagd “heel erg jammer” dat ook de ChristenUnie zetels verloren heeft. “Zij zijn op heel veel punten een bondgenoot van ons.”