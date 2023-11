Buitenlandse kranten: PVV ‘overrompelt’ tegenstanders

De voorlopige uitslag van de Nederlandse verkiezingen trekt ook in het buitenland volop de aandacht. Media in buurlanden leggen in hun berichtgeving vooral de nadruk op de overwinning van de PVV van Geert Wilders.

De Britse omroep BBC schrijft dat de “anti-islamitische populist” Geert Wilders afstevent op een “dramatische overwinning”. De krant The Guardian stelt dat nog onzeker is of Wilders voldoende steun van andere partijen krijgt om een coalitie te kunnen vormen.

Belgische media pakken groots uit met de verkiezingen in Nederland. Omroep VRT noemt de “radicale rechtse PVV” van Wilders de “grote winnaar” en publiceert ook een profiel van de PVV-leider. “Zo vlot als partijen in Nederland uit de grond worden gestampt, zo snel verdwijnen ze vaak ook weer van de radar”, aldus de VRT. ” Zo niet de Partij Voor de Vrijheid: de radicaal-rechtse partij heeft bij onze noorderburen intussen vaste voet aan de grond.”

Het Laatste Nieuws in BelgiĆ« hield een liveblog bij over de verkiezingen. “PVV ‘overrompelt’ met 37 zetels”, concludeert de krant. Die spreekt ook over een “historische zege” van Geert Wilders.

Ook Duitse media volgen de verkiezingen in buurland Nederland. De populaire krant Bild schrijft dat Wilders “triomfeert” en spreekt over een ruk naar rechts voor Nederland. De krant Rheinische Post noemt Wilders de grote winnaar van de verkiezingen en zegt dat coalitieonderhandelingen lastig kunnen worden. De krant schrijft dat in Nederland geschokt is gereageerd op de uitslag.