CIDI hoopt dat verkiezingsuitslag rust brengt rond debat over Gaza

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) hoopt dat de verkiezingswinst van de PVV bijdraagt aan rust in Nederland rond de oorlog tussen Israël en Hamas. Directeur Naomi Mestrum zegt uit te kijken naar de formatie en te hopen dat het debat in Nederland niet verder polariseert.

“Het is mooi om te zien dat Wilders Israël steunt en dat hij tegen antisemitisme is, maar wij zijn tegen alle vormen van uitsluiting. Wij hopen dan ook dat dit wordt meegenomen in de formatie”, aldus Mestrum. De directeur zegt daarbij ook dat het CIDI voor een tweestatenoplossing is, terwijl Wilders volgens haar dat anders ziet.