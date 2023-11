Glastuinbouw: belang internationale werknemers niet onderschatten

“Het belang van internationale werknemers in de Nederlandse economie, waaronder de glastuinbouw, mag niet worden onderschat.” Daarmee reageert voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland op de verkiezingsuitslag. Volgens hem blijven arbeidsmigranten nodig om de economie draaiende te houden.

Bom-Lemstra geeft aan dat zijn belangenvereniging blijft inzetten “op het opleiden en verder ontwikkelen van onbenut arbeidspotentieel in Nederland”. Maar, zo zegt hij daarbij: “Arbeidsmigratie is onderdeel van onze gezonde handelseconomie.”

De PVV, die veruit de grootste partij in de Tweede Kamer wordt, pleit in haar verkiezingsprogramma voor een asielstop, ook op arbeidsmigratie. NSC van Pieter Omtzigt wil migratie beperken tot maximaal 50.000 mensen per jaar. Dat plafond geldt niet alleen voor asielzoekers, maar ook voor migranten die in Nederland komen werken. Zo wil Omtzigt onder andere minder distributiecentra waar vaak arbeidsmigranten werken.

Glastuinbouw Nederland spreekt van een “politieke aardverschuiving in Den Haag”, een die laat zien “dat bestaanszekerheid weer voorop moet staan”. Daar hoort volgens de organisatie ook een sterke glastuinbouw bij, die volgens Bom-Lemstra daaraan bijdraagt. “Betaalbare toegang tot gezonde voeding en bloemen en planten die ons welzijn verhogen, zijn onderdeel van ieders bestaanszekerheid”, meent hij.