Halsema begrijpt angst en zorgen van Amsterdammers na winst PVV

“Wij accepteren geen racisme, geen moslimhaat, geen xenofobie. Wij begrijpen jullie angst en de zorgen. Wij staan naast jullie, wij horen bij elkaar.” Dat zegt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema donderdag in een reactie op de verkiezingswinst van de PVV.

“Lieve Amsterdammers, in deze stad is iedereen gelijk en mag iedereen dezelfde behandeling verwachten”, zo meldt de burgemeester op Instagram. “Wij zien de pijn van veel Amsterdammers, de grote zorgen om zichzelf, om hun kinderen en zij stellen zich de vraag ‘mogen wij hier nog zijn?’, ‘worden wij wel beschermd als het nodig is’? Het antwoord is ja! Je bent een Amsterdammer, samen vormen wij onze vrije en tolerante stad.”

Eerder werd al bekend dat GroenLinks-PvdA in Amsterdam met meer dan 33 procent van de stemmen de grootste partij is geworden, op basis van de tussenstand. PVV komt volgens deze voorlopige telling uit op 9,5 procent, dat zou bijna een verdubbeling zijn in de hoofdstad vergeleken met 2021 (5,1 procent).