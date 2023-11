Laagste opkomst bij verkiezingen gemeld in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft bij de verkiezingen vooralsnog de laagste opkomst genoteerd. 64,3 procent van de stemgerechtigden bracht een stem uit. De PVV kreeg er de meeste stemmen.

Na Rotterdam volgen Heerlen en Medemblik met beide een opkomst van 66,2 procent. De opkomst in Rijswijk is bijgesteld van 64,3 procent naar 74,1 procent. De landelijke opkomst stond nadat 98 procent van de stemmen was geteld op 77,8 procent.

Schiermonnikoog noteerde een opkomst van ruim 117 procent en voert daarmee de lijst aan van gemeenten met de hoogste opkomst. Dat cijfer zou zo hoog uitvallen omdat ook veel toeristen een stem hebben uitgebracht op het eiland.

Op sommige plaatsen worden nog stemmen geteld, waaronder in Amsterdam. Bergen in Noord-Holland en Beuningen in Gelderland kwamen donderdagochtend nog met de uitslagen.