NVJ heeft zorgen over effect verkiezingsuitslag op journalistiek

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is “bezorgd over de effecten” die de verkiezingsuitslag op de journalistiek kan hebben nu de PVV van Geert Wilders de grootste partij van Nederland is geworden. Dat zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning desgevraagd.

Volgens de NVJ heeft Wilders een “aantal alarmerende uitspraken” gedaan en die niet teruggenomen. Bruning noemt bijvoorbeeld een tweet van de PVV-leider uit 2021 waarin hij journalisten “tuig van de richel” noemt. “We hebben hem eerder gevraagd om deze tweet terug te nemen. Dat wilde hij niet. En hij wilde ook geen gesprek”, aldus Bruning. “We hebben gezien dat het effect heeft gehad in de beroepsgroep om veilig te kunnen werken.”

Ook heeft de NVJ zorgen gezien het “partijprogramma én track record” van Wilders. “Daarmee was hij een aanjager met betrekking tot de vijandschap en bedreigingen richting pers”, zegt Bruning namens de NVJ. “In zijn partijprogramma staan zijn plannen om financiering van de NPO in het geheel stop te zetten. Daarmee wil hij de publieke journalistiek per saldo afschaffen.” Volgens de NVJ zijn beide zaken “desastreus voor het functioneren van de vrije pers”.