Onderwijspartij D66 verliest en GL-PvdA wint in studentensteden

D66 heeft in alle gemeenten waarvan de uitslag nu bekend is terrein verloren. Er is nog geen enkele gemeente waar het percentage stemmen ├╝berhaupt gelijk is gebleven, laat staan dat de partij ergens winst boekt.

Meer dan 330 van de 342 gemeenten hebben tot nu toe hun uitslagen doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. In Utrecht ging D66 het hardst onderuit. De partij kreeg twee jaar geleden 25,9 procent van de stemmen, maar zakte woensdag naar 11,5 procent. Dat is een daling van 14,4 procentpunt. In Groningen verloor de partij 14 procentpunt, in Wageningen 12,9 procentpunt, in Amsterdam 12,8 procentpunt en in Nijmegen 12,7 procentpunt. D66 profileert zich als onderwijspartij en levert sinds 2017 de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In dezelfde steden won nu GroenLinks-PvdA. Die partij ging woensdag 16,4 procentpunt vooruit in Utrecht, 16 procentpunt in Amsterdam, 15,1 procentpunt in Wageningen, 14,9 procentpunt in Nijmegen en 11,6 procentpunt in Groningen.