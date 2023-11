De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen valt iets lager uit dan de voorgaande keren. Op basis van iets meer dan 96 procent getelde stemmen is de opkomst 77,8 procent. In 2021 was het 78,7 procent. Toen duurden de verkiezingen door corona drie dagen. In 2017 bracht 81,6 procent van de kiesgerechtigden hun stem uit.

In Nederland was in Rotterdam en Rijswijk de opkomst woensdag het laagste met 64,3 procent. Schiermonnikoog had de hoogste opkomst met ruim 117 procent.