De politie heeft donderdag in een garagebox van een woning in Maastricht zo’n 1000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Een woordvoerster van de politie zegt donderdag dat het vuurwerk rond 16.00 uur werd weggehaald.

Het vuurwerk in de box aan de Oofthegge in de Limburgse hoofdstad is in beslag genomen. Volgens de woordvoerster is nog niemand aangehouden.