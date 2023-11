Remkes: situatie na verkiezingsuitslag buitengewoon gecompliceerd

De situatie die is ontstaan na de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is “buitengewoon gecompliceerd”. Dat zei VVD’er Johan Remkes in het NPO Radio 1-programma Sven op 1. “Het land moet geregeerd worden. Het zou een brevet van onvermogen zijn als de politieke fracties hier niet uit zouden komen.”

Remkes, die informateur was bij de vorige kabinetsformatie, werd donderdag wakker met een “katterig gevoel”. “Ik had aan de ene kant wel verwacht dat PVV een stevige winst zou boeken. Dat zag je eigenlijk de laatste paar dagen voor de verkiezingen ook wel aankomen. Maar dat die winst zo groot zou zijn, had ik niet verwacht.”

De VVD’er ziet geen nieuwe verkiezingen aankomen. “De fracties zullen hier zelf moeten uitkomen en nieuwe verkiezingen lossen ook helemaal niks op. Dus er rust een zware verantwoordelijkheid op alle betrokken hoofdrolspelers.”