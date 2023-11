Techniekbranche wil ‘onorthodoxe maatregelen’ van nieuw kabinet

De techniekbranche is erbij gebaat dat het nieuwe kabinet “onorthodoxe maatregelen” neemt om het arbeidstekort in de sector aan te pakken. Daarmee reageert branchevereniging Techniek Nederland op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. “Ik hoor alle politici verkondigen dat de technieksector cruciaal is voor alle maatschappelijke transities in ons land. Maar ik zie geen concrete oplossingen”, aldus voorzitter Doekle Terpstra.

Hij stelt bijvoorbeeld voor om het technisch beroepsonderwijs gratis te maken. Of om studenten die een technisch diploma halen een bonus te geven. “De tekorten in de techniek zijn nog nooit zo massief geweest. Het beroep dat wordt gedaan op de technieksector wordt alleen maar groter. We hebben de komende jaren tienduizenden technische vakmensen nodig”, aldus Terpstra.

Techniek Nederland stelt dat het “van groot belang” is om een stabiele meerderheidscoalitie te vormen. Terpstra hoopt bovendien op een snelle formatie. “De verkiezingsuitslag laat zien dat dat moeilijk wordt, maar we kunnen ons geen stilstand permitteren.”