Utrecht na winst Wilders: we blijven vreedzaam en tolerant

Na de verkiezingszege van de PVV van Geert Wilders heeft de gemeente Utrecht laten weten: “Wij staan pal voor het recht van iedereen om zichzelf te zijn en voor het recht op gelijke behandeling”. De boodschap op Instagram is ook gedeeld door burgemeester Sharon Dijksma.

Het college van burgemeester en wethouders van de Domstad zegt dat mensen met meer dan 160 verschillende nationaliteiten in Utrecht wonen. “Een stad waarin we elkaar respecteren, waarin we vreedzaam en tolerant samenleven. Voor iedereen die zich zorgen maakt of dat wel zo blijft, hebben we een duidelijk antwoord: ja.”

De PVV kreeg woensdag de meeste stemmen voor de Tweede Kamer. Daardoor wordt de partij de grootste fractie, met waarschijnlijk 37 zetels. Tweede partij is vooralsnog GroenLinks-PvdA met 25 zetels, gevolgd door VVD met 24 en NSC met 20.

Dat Wilders zo veel stemmen heeft gekregen, zegt volgens Utrecht iets over de zorgen die mensen hebben “over de wereld die razendsnel verandert, over de zekerheid van het bestaan, over de toekomst. Wij blijven ons iedere dag inzetten voor Utrechters die daar bezorgd over zijn.”