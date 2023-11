VVD wint alleen in Laren, blijft gelijk in Bloemendaal

De VVD heeft vooralsnog alleen in de gemeente Laren meer stemmen gekregen dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. In de Gooise gemeente wint de partij 1,6 procentpunt en komt uit op 41 procent, blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP.

In Bloemendaal verliest de partij ruim 70 stemmen, maar blijft relatief gelijk. De partij haalt daar 32,3 procent van de stemmen. In totaal zijn de voorlopige uitslagen van 199 van de 346 gemeenten bekend en is 54 procent van de stemmen geteld.

In Wassenaar, van oudsher een VVD-bolwerk, blijven de liberalen de grootste. Toch moeten ze ook daar flink inleveren. De partij haalt daar 32,8 procent van de stemmen, ten opzichte van 36,6 procent in 2021. Ook in Blaricum (37,0 naar 34,1 procent) en Rozendaal (36,6 naar 34,9 procent) blijft de partij ondanks verlies de grootste.

Het grootste verlies voor de liberalen is in de gemeente Tubbergen. Daar verliest de VVD 14,5 procent vergeleken met de vorige verkiezingen. De partij haalt er nu 10,5 procent van de stemmen.