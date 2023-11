Wetsvoorstel ‘collectieve warmte’ openbaar

Een wetsvoorstel over ‘collectieve warmte’ is donderdag openbaar gemaakt, meldt minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). Het voorstel is onderdeel van het streven van de rijksoverheid dat Nederlandse gebouwen en woningen in 2050 aardgasvrij zijn.

In het voorstel staat beschreven hoe zo’n 2,6 miljoen extra aansluitingen in Nederland aangesloten worden op collectieve warmtesystemen. De wet regelt onder meer dat consumenten beschermd zijn tegen “onnodig hoge tarieven” en dat toekomstige warmtebedrijven “voor meer dan 50 procent in handen” komen van (lokale) overheden.

Na advisering door de Raad van State gaat het voorstel van Jetten naar de Tweede Kamer.