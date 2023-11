Yeşilgöz: ‘nieuwe werkelijkheid’ maar samenwerking met PVV ongewis

Volgens VVD-leider Dilan Yeşilgöz ligt het initiatief om een kabinet te vormen nu bij de “grote winnaars” van de verkiezingen, de PVV en NSC. Waar zij eerder zei niet in een kabinet met ‘premier Wilders’ te willen stappen, spreekt ze van een “nieuwe werkelijkheid”. Voor de verkiezingen dacht de liberale voorvrouw nog niet dat de PVV van Geert Wilders de grootste zou worden.

Dat is nu toch, met afstand, het geval. Op de vraag of ze nu wel met hem wil regeren, geeft ze nog geen duidelijkheid. Ze wil de uitslag laten bezinken. “Wat is er nou precies gebeurd? Wat heeft de kiezer gezegd? Wij zijn nu vooral bezig met onze eigen weging.” Yeşilgöz blijft erbij dat ze verwacht dat Wilders nu de leiding neemt. “Hij heeft gewonnen, hij is nu in de lead.”

De PVV staat nu op 37 zetels. GroenLinks-PvdA heeft 25 zetels gehaald, de VVD 24 en NSC van Pieter Omtzigt haalt er 20. Een coalitie van de PVV, VVD en NSC zou dus een meerderheid hebben met 81 zetels. Yeşilgöz wil daar nu nog niet op vooruitlopen.

Ondanks het verlies van 10 zetels, spreekt Yeşilgöz van “een echt goede campagne” die haar partij heeft gedraaid. Zij wil niet zeggen dat juist de strategie van haar partij de PVV zo groot heeft gemaakt, door de deur naar Wilders’ partij zo open te zetten. “Ik hamer hier al maanden op, mensen voelen zich niet gehoord.”

Na de eerste toenadering tot Wilders, probeerde Yeşilgöz later in de campagne weer meer afstand tot hem te nemen. Ze geloofde niet dat Wilders daadwerkelijk “milder” zou zijn en niet meer radicaal-rechts als het gaat om de islam. Ook sprak ze zich uit tegen een mogelijk leiderschap van Wilders. Zij denkt niet dat hij een verbindende premier zou kunnen zijn, zei ze het NOS-verkiezingsdebat.