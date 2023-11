VVD-leden balen flink van opstelling VVD om te gedogen

VVD’ers in het land zijn ontevreden en boos over de keuze van VVD-leider Dilan Yeşilgöz om er nu al voor te kiezen niet in een kabinet met de PVV te stappen, maar hooguit te willen gedogen. Op het sociale medium X wordt flink gemopperd. Er wordt vol onbegrip gesproken van politieke spelletjes, iets wat Yeşilgöz ontkent.

De keuze van de VVD-fractie om voor de verkenningsfase al af te haken, “lijkt mij een stap puur vanwege politiek strategisch gewin”, stelt de Tilburgse VVD-fractievoorzitter Niels van Stappershoef op X. “Daar lossen we de zorgen die veel mensen hebben niet mee op. Ik dacht dat we ‘aan hun kant’ zouden staan. Kom op, geen politieke spelletjes. Oplossingen!”

De Halderbergse VVD-wethouder Thomas Melisse noemt het besluit van de VVD-partijleider “wereldvreemd naar eigen achterban en de kiezer”, meldt hij op X. Naar eigen zeggen heeft hij vrijdag op diverse sociale mediakanalen en via telefoontjes veel “boze, verontwaardigde VVD (!!) kiezers en leden” op de lijn gehad. Hij is er voorlopig “even klaar mee. Klappen opvangen, uitleg te moeten geven en mogelijk ook lokaal electoraal afgerekend te worden. Voor een beslissing waar ik niet bij betrokken ben, niet achter sta en mij vooral niet in herken.”

VVD-raadslid Leendert Karreman uit Zuidplas noemt het onbegrijpelijk wat Yeşilgöz gedaan heeft. “Gebroken op migratie en nu een rechts kabinet onmogelijk maken… Onbegrijpelijk!” Hij doelt daarmee op de val van het kabinet-Rutte IV door onoverbrugbare verschillen om grip op migratie te krijgen.

Ook de Cranendonckse VVD-fractievoorzitter Jordy Driemans noemt het “een onbegrijpelijke keuze”, zegt hij op X. “Wat heeft het dan voor nut gehad om geen kiezers uit te sluiten in de campagne?

“Dit lijkt mij nou een mooi onderwerp voor een digitale ledenraadpleging, gevolgd door een extra ledencongres”, twittert het recent vertrokken VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. “Onomkeerbare beslissingen moet je nooit in afzondering nemen, laat staan overhaast.”