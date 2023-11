Het KNMI waarschuwt dat het maandagnacht en dinsdagochtend glad kan worden door het bevriezen van natte weggedeelten. Alleen voor de westelijke kustprovincies geldt geen waarschuwing in de vorm van code geel. Halverwege de ochtend is de gladheid op de meeste plaatsen verdwenen, zo is de verwachting.

Ook waarschuwt het weerinstituut voor gladheid door sneeuw maandagavond, met name in het oosten en op de Veluwe.