Overheid wil mening burgers horen over verdeling ruimte Nederland

Iedereen die de overheid wil adviseren over de inrichting van Nederland heeft daar vanaf maandag gelegenheid toe, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mede aan de hand van de aanbevelingen die zij doen via een online vragenformulier wordt bepaald hoe de ruimte in Nederland wordt verdeeld, zegt het departement toe.

“Grote opgaven vragen in de toekomst allemaal om meer ruimte, terwijl er niet meer ruimte beschikbaar komt. Nederland moet dus kiezen waar, hoe en waaraan het ruimte biedt”, schrijft het ministerie. Daarom biedt ze Nederlanders een zeldzame kans om “op de stoel van de minister” plaats te nemen door hun mening te geven over het beleid van de toekomst. Onder meer thema’s als een gezondere natuur, de bouw van nieuwe huizen en het opwekken van schone energie komen in het online vragenformulier voorbij.

Demissionair binnenlandminister Hugo de Jonge nodigt jongeren “in het bijzonder” uit om zich te bemoeien met de inrichting van het land. “De keuzes die we moeten maken gaan over hun toekomst”, zegt de bewindsman. Deelnemers kunnen het formulier tot 1 januari 2024 invullen via www.ruimteraadpleging.nl.